Три клуба АПЛ претендуют на Хамеса Родригеса

Полузащитник сборной Колумбии и мадридского “Реала” Хамес Родригес будет иметь достаточно вариантов летом для продолжения своей карьеры.

Не успело руководство мадридского “Реала” заявить о готовности продать колумбийского полузащитника, как в очередь за ним выстроился целый ряд известных клубов Англии.

По информации Marca, большой интерес к игроку проявляют “Арсенал”, “Эвертон” и “Вулверхэмптон”. Больше всего шансов заполучить игрока имеет ливерпульский клуб, так как Хамес Родригес поддерживает хорошие отношения с главным тренером “ирисок” Карло Анчелотти, отмечает издание.