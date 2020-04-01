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Футбол

Три клуба АПЛ претендуют на Хамеса Родригеса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хамес Родригес

Полузащитник сборной Колумбии и мадридского “Реала” Хамес Родригес будет иметь достаточно вариантов летом для продолжения своей карьеры.

Не успело руководство мадридского “Реала” заявить о готовности продать колумбийского полузащитника, как в очередь за ним выстроился целый ряд известных клубов Англии.

По информации Marca, большой интерес к игроку проявляют “Арсенал”, “Эвертон” и “Вулверхэмптон”. Больше всего шансов заполучить игрока имеет ливерпульский клуб, так как Хамес Родригес поддерживает хорошие отношения с главным тренером “ирисок” Карло Анчелотти, отмечает издание.

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Тэги: АрсеналРеалХамес РодригесЭвертон
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