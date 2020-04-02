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Футбол

Арендованный “динамовец”: На карантине смотрим с девушкой сериалы

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Черноморца” Денис Янаков сказал, как проводит карантин. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Занимаюсь по программе, которую нам предлагает тренер по физической подготовке. Стараюсь держать себя в тонусе, поскольку еще неизвестно, когда мы приступим к полноценным тренировкам. Поэтому в сложившейся ситуации приходится работать индивидуально в домашних условиях.

– Как протистоїш коронавирус?
– Стараюсь придерживаться всех рекомендованных нам правил безопасности. Ведь это все очень серьезно, стараюсь минимально выходить на улицу и не контактировать с незнакомыми людьми. Придерживаюсь правил гигиены.

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– Чем занимаешься, кроме индивидуальных тренировок?
– Практически все свободное время провожу дома. На данный момент живу в Одессе с девушкой, в основном смотрим фильмы, сериалы.

– Твои пожелания болельщикам “Черноморца”?
– Наши уважаемые болельщики! Прошу вас придерживаться всех правил безопасности карантина, не выходить без надобности на улицу. Берегите себя, своих родных и близких. И конечно же, чаще мойте руки. Тогда мы вместе победим этот опасный вирус! – говорит талант.

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Добавим, что права на Янакова принадлежат “Динамо”.

Источник: sportanalytic.com
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