Арсенал интересуется талантом Эспаньола

Полузащитник молодежной сборной Испании и каталонского “Эспаньола” Марк Рока может летом стать игроком лондонского “Арсенала”.

По информации издания Sport, селекционеры “канониров” активно следят за прогрессом 23-летнего полузащитника. Его контракт заканчивается через полтора года, что значительно должно упростить переговорный процесс. Сейчас футболист оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Марко Рока 33 матча за “Эспаньол” во всех турнирах, два гола и три результативных передачи. В составе молодежной сборной Испании он становился чемпионом Европы.