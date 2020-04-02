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Футбол

Арсенал интересуется талантом Эспаньола

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марко Рока

Полузащитник молодежной сборной Испании и каталонского “Эспаньола” Марк Рока может летом стать игроком лондонского “Арсенала”.

По информации издания Sport, селекционеры “канониров” активно следят за прогрессом 23-летнего полузащитника. Его контракт заканчивается через полтора года, что значительно должно упростить переговорный процесс. Сейчас футболист оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Марко Рока 33 матча за “Эспаньол” во всех турнирах, два гола и три результативных передачи. В составе молодежной сборной Испании он становился чемпионом Европы.

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Тэги: АрсеналМарко РокаЭспаньол
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