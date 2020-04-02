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Аталанта оценила Малиновского в 25 миллионов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Руслан Малиновский

Несмотря на роль игрока ротации, которую имеет в “Аталанте” полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, в клубе высоко ценят украинского игрока.

Информацию, об интересе к Малиновскому “Фиорентины” подтвердило известное итальянское издание La Nazione. Руководство “фиалок” даже провело предварительные переговоры по возможному переходу игрока. “Аталанта” оценила Малиновского в 25 миллионов евро.

Напомним, Руслан Малиновский перешел в “Аталанту” из “Генка” прошлым летом за 14 миллионов евро. В Серии А на счету украинца 22 матча и четыре результативные удары.

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Тэги: АталантаглавноеРуслан МалиновскийФиорентина
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