Четверг, 2 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛегендарный турецкий вратарь находится в критическом состоянии из-за коронавируса
Футбол

Легендарный турецкий вратарь находится в критическом состоянии из-за коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Рюшту Речбер

Один из лучших вратарей в истории турецкого футбола Рюшту Речбер, который на днях сдал положительный тест на COVID-19, находится в критическом состоянии.

По словам жены 46-летнего экс-футболиста, последние три дня тот находится в реанимации. В Рюшту Речбера высокая температура, проблемы с дыханием, он слаб и не может говорить.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус был обнаружен в главного тренера “Галатасарая” Фатиха Терима, но тот уже вылечился от болезни.

Читайте также:  Сразу несколько игроков Валенсии заразились коронавирусом

По состоянию на 2 апреля в мире на коронавирус заболели свыше 900 тысяч человек.

загрузка...
Тэги: коронавирусРюшту РечберФатих Терим
Написать комментарий

Добавить комментарий

12 − одиннадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Мартин Брэйтуэйт
Вест Хэм усилится форвардом Барселоны

Томас Мюллер
Бавария близка к подписанию нового контракта с Мюллером

Додо
Глава селекционного отдела Шахтера оценил Додо в 40 миллионов евро

Михаил Метревели
Метревели выдвинул свою кандидатуру на должность президента УПЛ

Антуан Гризманн
Барселона готова отпустить Гризманна за 100 миллионов

Закрыть