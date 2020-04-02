Легендарный турецкий вратарь находится в критическом состоянии из-за коронавируса

Один из лучших вратарей в истории турецкого футбола Рюшту Речбер, который на днях сдал положительный тест на COVID-19, находится в критическом состоянии.

По словам жены 46-летнего экс-футболиста, последние три дня тот находится в реанимации. В Рюшту Речбера высокая температура, проблемы с дыханием, он слаб и не может говорить.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус был обнаружен в главного тренера “Галатасарая” Фатиха Терима, но тот уже вылечился от болезни.

По состоянию на 2 апреля в мире на коронавирус заболели свыше 900 тысяч человек.