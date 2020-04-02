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Футбол

Милевский объяснил, зачем ходит в стриптиз-клубы

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нападающий брестского “Динамо” Артем Милевский прокомментировал фото с полуобнаженной девушкой.

– Это Бухарест, 2016 год, стриптиз-клуб. Не помню, как называется. Заскочил я тогда на огонек.

– Что дает стриптиз?
– Приходишь и смотришь, как люди танцуют. За бокалом все это обсуждаешь с кем-то. Есть такие стриптиз, откуда девушек можно забирать домой за деньги. Есть такие, в которых девушки просто танцуют и никуда не ездят с тобой.

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– Секс за деньги – кайф?
– Я уже 100 лет этим не занимался, поэтому сейчас даже не могу сказать что-то по этому поводу. Но, по-моему, это процветает до сих пор, насколько я слышал, – говорит Артем на собственном канале “Миля”.

Источник: sportanalytic.com
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