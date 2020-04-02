Милевский объяснил, зачем ходит в стриптиз-клубы

Нападающий брестского “Динамо” Артем Милевский прокомментировал фото с полуобнаженной девушкой.

– Это Бухарест, 2016 год, стриптиз-клуб. Не помню, как называется. Заскочил я тогда на огонек.

– Что дает стриптиз?

– Приходишь и смотришь, как люди танцуют. За бокалом все это обсуждаешь с кем-то. Есть такие стриптиз, откуда девушек можно забирать домой за деньги. Есть такие, в которых девушки просто танцуют и никуда не ездят с тобой.

– Секс за деньги – кайф?

– Я уже 100 лет этим не занимался, поэтому сейчас даже не могу сказать что-то по этому поводу. Но, по-моему, это процветает до сих пор, насколько я слышал, – говорит Артем на собственном канале “Миля”.