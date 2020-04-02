Немчанинов: Границу пересекали пешком

Защитник словацкой “Нитры” Дмитрий Немчанинов рассказал интересные подробности возвращения на родину во время карантина. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Тебе удалось уехать в Украину к закрытию границ?

– Да. Было объявление, что 17 марта Украина закроет воздушное пространство. Представители клуба на машинах довезли нас на машинах до границы, мы перешли его пешком, а уже на нашей территории нас ждал микроавтобус, на котором мы поехали до Киева. Нам повезло, потому что мы выехали к большому скоплению людей на пропускных пунктах.

Решил, что в столице делать нечего и поехал с женой к ее родителям в село Сумской области.

– После карантина “Нитра” продолжит сотрудничество с украинцами?

– Надеюсь, что получится доиграть чемпионат. Наверное, и контракт продлят. Если в мае соберемся, можно играть по два матча в неделю и завершить чемпионат, – говорит 30-летний Немчанинов.