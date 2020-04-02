Несмачный: Я отказался работать в “Динамо”

Экс-защитник “Динамо” Андрей Несмачный говорит, что его звали на работу в структуре клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Когда закончил карьеру, мне звонил Михайличенко, звал в клубную структуру. Предлагал пойти или в селекцию, или в U-19. Я поблагодарил его и пообещал подумать. Сейчас смотрю и вижу, что в “Динамо” нужно менять весь подход. В каждом отделе должны работать профессионалы. Нужно повышать уровень, чему-то учиться, чтобы этот механизм работал слаженно. А сегодня…

Конечно, честь и уважение тем же легендам, людям которые ковали славу “Динамо”, но быть футболистом и функционером – это разные вещи. Я не хотел сидеть в “Динамо” и от меня ничего не будет зависеть. Не люблю быть на побегушках. Хочется что-то внести свое, но для этого необходимы знания. Я готов учиться и сделать для команды что-то полезное. А просто отбывать номер и получать зарплату, просиживая место – это не для меня”, – сказал Несмачный в программе “Бомбардир”.