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Футбол

По Малиновского предлагают 25 млн евро

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Аталанты” Руслан Малиновский действительно может сменить клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Фиорентина” уже вела переговоры относительно трансфера 26-летнего украинца, которого оценила в 25 млн евро.

Малиновскому гарантируется место в основе “фиалок”, а ему в партнеры готовы купить Родриго де Пауля с “Удинезе”.

Напомним, прошлым летом бергамський клуб заплатил “Генку” за Руслана 14 млн. За сезон он успел забить 6 голов и отдать 4 асисты.

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Источник: sportanalytic.com
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