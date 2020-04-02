Санжар отрицает свой возможный уход из Карпат

Главный тренер львовских “Карпат” Роман Санжар прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

Несмотря на попытки тренера и его штаба спасти львовский клуб от вылета, “Карпаты” продолжают идти на последнем месте, являясь худшей командой Премьер лиги. Тем не менее тренер не собирается сдаваться без боя и намерен идти с клубом до конца.

«Я должен профессионально относится к своему контракту. Мы прошли такой очень непростой путь с Карпатами. Все знают, что у нас очень много вопросов, но тем не менее, как бы там ни было, я не развернусь и не уйду, оставив команду в самый ответственный момент».

Напомним, под руководством Романа Санжара “Карпаты” выиграли лишь один матч из семнадцати в чемпионате Украины.