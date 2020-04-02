“Шахтер” назвал цену на Додо

Главный селекционер “Шахтера” Жозе Боту поделился мыслями о таланте клуба.Сообщает сайт EURO.com.ua

“Это не мой и не “Шахтера” стиль, когда говорят, что нужен креативный футболист, который знает, как решить игровой момент самостоятельно. Клубы делают большую ошибку, когда хотят получить мгновенный заработок на футболисте. Появляется давление со стороны фанов и СМИ, игроки вскоре проваливаются, не понимая, что должны были раскрыты как спортивный проект. Например, мы знали, что Додо вряд ли сразу заиграет. Он полгода потратил на адаптацию. Паулу Фонсека и я изучили его потенциал, но он все еще не играл.

Мы искали ему вариант с арендой в определенных условиях – ему нужно было выступать в тренера, который играет в стиле “Шахтера”. Поэтому он был отдан в аренду “Витории Гимараэш”, которую тогда тренировал Луиш Каштру. Сейчас Додо играет в нас. Он уже игрок сборной Бразилии. Уже сейчас мы можем умножить его стоимость на 20 от суммы перехода к нам. Мы просто схватили его и развили проект с ним. 20-летний футболист никогда не бывает провалом”, – сказал Бота.

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