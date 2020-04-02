Четверг, 2 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТалант Шахтера рассказал, в чем украинский футбол превосходит бразильский
Футбол

Талант Шахтера рассказал, в чем украинский футбол превосходит бразильский

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Тете

Бразильский талант донецкого “Шахтера” Тете, который проводит в чемпионате Украины свой второй сезон сравнил украинскую лигу и чемпионат Бразилии.

Несмотря на то, что бразильская Серия А по силе стоит значительно выше, чем украинская УПЛ, Тете нашел положительные стороны в украинском футболе.

“Украинский чемпионат намного быстрее бразильского. Здесь намного больше командной работы и силовых единоборств”, – цитирует хавбека UOL Esporte.

Ради справедливости отметить, что если в чемпионате Украины Тете играет регулярно, то в Бразилии он играл лишь за молодежный состав “Гремио”.

загрузка...
Тэги: ГремиоТетеШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Рюшту Речбер
Легендарный турецкий вратарь находится в критическом состоянии из-за коронавируса

Мартин Брэйтуэйт
Вест Хэм усилится форвардом Барселоны

Томас Мюллер
Бавария близка к подписанию нового контракта с Мюллером

Додо
Глава селекционного отдела Шахтера оценил Додо в 40 миллионов евро

Михаил Метревели
Метревели выдвинул свою кандидатуру на должность президента УПЛ

Закрыть