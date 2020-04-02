Талант Шахтера рассказал, в чем украинский футбол превосходит бразильский

Бразильский талант донецкого “Шахтера” Тете, который проводит в чемпионате Украины свой второй сезон сравнил украинскую лигу и чемпионат Бразилии.

Несмотря на то, что бразильская Серия А по силе стоит значительно выше, чем украинская УПЛ, Тете нашел положительные стороны в украинском футболе.

“Украинский чемпионат намного быстрее бразильского. Здесь намного больше командной работы и силовых единоборств”, – цитирует хавбека UOL Esporte.

Ради справедливости отметить, что если в чемпионате Украины Тете играет регулярно, то в Бразилии он играл лишь за молодежный состав “Гремио”.