УЕФА отменил все июньские матчи сборных

Вчера состоялась новая видеоконференция УЕФА с 55 членами организации. Сообщает сайт EURO.com.ua

На ней было утверждено решение перенести все официальные и товарищеские матчи национальных сборных, которые планировались на июнь. Ожидается, что через пандемию коронавирус Украина и другие смогут сыграть не раньше осени.

А вот клубные турниры УЕФА до сих пор отложены на неопределенный срок. Евро-2020 U-17 и женский Евро-2020 U-19 отменены, тогда как чемпионат Европы-2020 U-19 финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу перенесены бессрочно.

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