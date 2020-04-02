Четверг, 2 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболУЕФА отменил все июньские матчи сборных
Футбол

УЕФА отменил все июньские матчи сборных

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Вчера состоялась новая видеоконференция УЕФА с 55 членами организации. Сообщает сайт EURO.com.ua

На ней было утверждено решение перенести все официальные и товарищеские матчи национальных сборных, которые планировались на июнь. Ожидается, что через пандемию коронавирус Украина и другие смогут сыграть не раньше осени.

А вот клубные турниры УЕФА до сих пор отложены на неопределенный срок. Евро-2020 U-17 и женский Евро-2020 U-19 отменены, тогда как чемпионат Европы-2020 U-19 финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу перенесены бессрочно.

Читайте также:  Потенциального новичка "Динамо" планируют обменять

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доиграть за любую цену. Беспрецедентные рекомендации от УЕФА

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Руслан Малиновский
Аталанта оценила Малиновского в 25 миллионов

Арендованный “динамовец”: На карантине смотрим с девушкой сериалы

Немчанинов: Границу пересекали пешком

Воспитанник “Динамо”: Страшно смотреть новости

Милевский объяснил, зачем ходит в стриптиз-клубы

Закрыть