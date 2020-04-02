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Футбол

Ювентус подписал новый контракт с Матюиди

Андрей ОгородникНет комментариев
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Блез Матюиди

Туринский “Ювентус” продолжает продлевать контракты со своими возрастными игроками.

Следом за Джанлуиджи Буффоном и Джорджо Кьеллини, которые подписали с клубом новые контракты на один год, соглашение с клубом продлил также 32-летний полузащитник Блез Матюиди, контракт которого заканчивался этим летом. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету французского полузащитника 23 матча в итальянской Серии А и две результативные передачи. Нынешний сезон третий в Турине для экс-лидера французского “ПСЖ”.

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Ранее сообщалось, что в Матюиди был обнаружен коронавирус.

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Тэги: Блез МатуидиконтрактЮвентус
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