Ювентус подписал новый контракт с Матюиди

Туринский “Ювентус” продолжает продлевать контракты со своими возрастными игроками.

Следом за Джанлуиджи Буффоном и Джорджо Кьеллини, которые подписали с клубом новые контракты на один год, соглашение с клубом продлил также 32-летний полузащитник Блез Матюиди, контракт которого заканчивался этим летом. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету французского полузащитника 23 матча в итальянской Серии А и две результативные передачи. Нынешний сезон третий в Турине для экс-лидера французского “ПСЖ”.

Ранее сообщалось, что в Матюиди был обнаружен коронавирус.