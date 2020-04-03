Алиев: Кроме жены, руку ни на кого не поднимал

Бывший хавбек “Динамо” Александр Алиев рассказал об отношениях с бывшей женой. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Поднимал руку. А почему нет? Поднимал на свою бывшую жену. Это было. Был скандал в доме. Я никогда не начинал сам скандалы. Всегда считал, что лучше разобраться, поговорить, не выносить сор из избы. Но она лезла ко мне и когтями царапала лицо. На следующий день мне ехать на базу. Я зарабатываю деньги, приношу домой. А пацаны и тренеры они же видят сразу, что у меня лицо поцарапано. Зачем лезть и размахивать руками? А потом рассказывать, что я поднял руку. Не я сам приходил и поднимал, а когда она начинала скандал. Вот и все.

Каждый же может расслабиться, посидеть где-то, просто отдохнуть. Но когда ты приходишь с без упаковки соответствует качеству шеей или с поцарапанным лицом? Пацаны же меня травят, зачем мне это нужно? Хотя она прекрасно понимала, что у меня тренировка или еще что-то.

Да, я поднимал руку, но чтобы пощечину дать, леща, не больше. Она все равно продолжала дальше лезть, я не скрою, это было. Но я никогда не начинал первым. Кроме жены, руку ни на кого не поднимал”, – сказал Алиев в эфире собственного ютуб-канала “Кент”.

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