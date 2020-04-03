Экс-защитник “Динамо”: Суркис не отпустил меня в “Блэкберн”

Бывший “динамовец” Андрей Несмачный говорит, что мог оказаться в АПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Пригласили меня в “Блэкберн” после чемпионата мира-2006. Приехал, мне сказали, что будет тренировка, двусторонка. Позвонил Буряку, он говорит: “не выходи, ничего не делай». Спрашиваю: “Как? Я приехал подписать контракт, я должен выходить на тренировки”. Потом позвонили: “Ну, выйди, сыграй”. Вышел, принял участие в двусторонке, нормально отыграл, потренировался с ними – упражнения интересные, на технику. Глядя на уровень других футболистов, мог оценить свои действия. Вроде бы все нормально. Побыл там неделю.

Затем Игорь Михайлович позвонил: “Все, давай возвращайся”. Прилетел в Киев, поехал на сбор с “Динамо”. Оказалось, что “Блэкберн” взял из “Ливерпуля” левого защитника, молодого. Затем, через некоторое время я узнал, что англичане предлагали 2,5 млн фунтов, Игорь Михайлович вроде договорился, но на следующий день поднял цену до 4 миллионов. Англичане так не любят, и через такие движения отказались от моей покупки. Ну, не получилось, значит не получилось. Но я благодарен Игорю Михайловичу. То сколько они [Суркисы[ делают для футбола и футболистов, не делает никто. Перед завершением карьеры я пришел к Игорю Суркису и поблагодарил, поговорили с ним, и у нас остались нормальные отношения”, – сказал Несмачный в программе “Бомбардир”.