Ирина Морозюк переболела коронавирусом

Жена бывшего защитника сборной Украины Николая Морозюка Ирина призналась, что на днях завершила лечение от коронавируса.

«Две недели назад я заболела каким-то вирусом, типа ОРВИ. Доктор тогда сказала, что 50/50 – возможно, коронавирус, возможно – нет. Я переболела 3-4 дня, основные симптомы ушли, а осталась только потеря обоняния – я не чувствовала вкуса и запаха.

У меня начало першить за грудиной и хотелось покашливать. Потом поднялась температура: не выше 37,5, но было очень хреново. Это продолжалось 3 дня, а на 4-й температура ушла и мне стало легче. Последние 2 дня я уже более или менее чувствую, что кушаю. Я сдала анализ на антитела коронавируса, он у меня положительный.

По словам Ирины Морозюк, она успешно справилась с болезнью и сейчас чувствует себя хорошо. Напомним, её муж, Николая Морозюк, последние два сезона играет в чемпионате Турции, где защищает цвета местного “Ризеспора”.