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Футбол

Каштру: Пересмотрел матч с “Вольфсбургом” уже три раза

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный “Шахтера” Луиш Каштру продолжает готовиться к ответному матчу 18 финала Лиги Европы против “Вольфсбурга”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Очень хотим пройти дальше, много работали для этого. Я пересмотрел первый матч с “Вольфсбургом” уже три раза. Мы не можем тренироваться, но все мои мысли направлены на поединок с “Вольфсбургом”. Наша цель – пройти дальше “

“Шахтеру”, чтобы набрать форму, нужно три недели. Игроки должны быть готовы в любой момент вернуться к тренировкам “- сказал Каштру.

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Напомним, в первой игре “горняки” победили немецкий клуб на выезде со счетом 2:1. Второй поединок между командами за пандемии коронавирус перенесли на неопределенный срок.

Источник: sportanalytic.com
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