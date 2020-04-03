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Футбол

Лацио попытается подписать Алессио Романьоли

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алессио Романьоли

Римский “Лацио”, который в следующем сезоне имеет все шансы сыграть в групповом этапе Лиги Чемпионов, с прицелом на следующий сезон ищет варианты усиления линии защиты.

По информации Corriere dello Sport, одним из приоритетных вариантов для римского клуба является защитник “Милана” Алессио Романьоли. Представители “Лацио” уже встречались с агентом игрока Мино Райолой и известили его о своих планах.

Несмотря на то, что Романьоли является важным игроком для “Милана”, его вероятность ухода расценивается очень высоко. “Россонери” в следующем сезоне планируют существенно снизить заработную плату своим игрокам, что может послужить причиной ухода ряда игроков.

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Тэги: Алессио РоманьолиЛациоМилан
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