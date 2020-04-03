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Лацио повесило ценник на Иммобиле

Андрей ОгородникНет комментариев
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Чиро Иммобиле

Фантастическая игра нападающего Чиро Иммобиле в составе “Лацио” сделала игрока очень востребованным на трансферном рынке.

По информации Tuttosport, как минимум два известных клуба претендуют на лучшего бомбардира Серии А. Заполучить 30-летнего форварда в свои ряды планируют английский “Эвертон” и неаполитанский “Наполи”.

Руководство “Лацио” неохотно готово расстаться со своим ключевым игроком, в связи с чем и выставленная цена на игрока, которая составляет 80 миллионов евро.

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Напомним, ранее сообщалось, что боссы “Лацио” готовы предложить Иммобиле контракт до 2025 года.

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Тэги: ЛациоНаполиЧиро ИммобилеЭвертон
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