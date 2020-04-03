Легендарный защитник Реала умер от коронавируса

Ещё одна легендарная личность в истории мадридского “Реала”ушла из жизни из-за осложнений вызванных коронавирусом.

Как сообщает La Vanguardia, вчера из жизни ушел 73-летний бывший защитник “королевского клуба” Гойо Бенито. Последние десять лет экс-футболист боролся с болезнью Альцгеймера, заражение COVID-19 ускорило смерть известнейшего в прошлом футболиста.

Отметим, в составе мадридского “Реала” Гойо Бенито шесть раз становился чемпионом Испании. В общей сложности он провел за мадридский гранд 420 матчей, также он вызывался в национальную сборную Испании.

Ранее от коронавируса умер бывший президент “Реала” Лоренцо Санс.