Сан-Паулу будет судится с Динамо за Че Че

Несмотря на то, что киевское “Динамо” выиграло в “Сан-Паулу” дело по последнему платежу по Че Че, бразильский гранд не спешит перечислять на счет вице-чемпионов Украины пол миллиона евро.

По информации Lance!, в ближайшее время руководство “Сан-Паулу” готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Если клубу не удастся выиграть дело, помимо 0,5 миллиона евро, им придется заплатить ещё неустойку за просроченный платеж.

Напомним, год назад “Сан-Паулу” заплатил “Динамо” за Че Че пять миллионов евро, и должен был заплатить ещё пол миллиона, но отказался, в связи с финансовыми итогами года, согласно которым дефицит клуба составил 38,6 млн евро.