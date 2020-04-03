Пятница, 3 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСан-Паулу будет судится с Динамо за Че Че
Футбол

Сан-Паулу будет судится с Динамо за Че Че

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Че Че

Несмотря на то, что киевское “Динамо” выиграло в “Сан-Паулу” дело по последнему платежу по Че Че, бразильский гранд не спешит перечислять на счет вице-чемпионов Украины пол миллиона евро.

По информации Lance!, в ближайшее время руководство “Сан-Паулу” готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Если клубу не удастся выиграть дело, помимо 0,5 миллиона евро, им придется заплатить ещё неустойку за просроченный платеж.

Напомним, год назад “Сан-Паулу” заплатил “Динамо” за Че Че пять миллионов евро, и должен был заплатить ещё пол миллиона, но отказался, в связи с финансовыми итогами года, согласно которым дефицит клуба составил  38,6 млн евро.

загрузка...
Тэги: ДинамоСан-ПаулуЧе Че
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Чиро Иммобиле
Лацио повесило ценник на Иммобиле

Алиев: Кроме жены, руку ни на кого не поднимал

Фонсека дал добро на трансфер хавбека “Шахтера”

Экс-защитник “Динамо”: Суркис не отпустил меня в “Блэкберн”

Зинченко тренируется с собаками на руках (ВИДЕО)

Закрыть