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Футбол

Шансы Реала подписать Мбаппе увеличиваются?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мбаппе

Одной из самых громких сделок следующего трансферного окна может стать переход восходящей звезды мирового футбола Килиана Мбаппе в мадридский “Реал”.

По информации французской прессы, на днях состоялся второй этап переговоров Мбаппе с руководством “ПСЖ”, которое предлагало 20-летнему форварду новый контракт. Лидер атак французского гранда ответил отказом, так как предложение клуба ему показалось недостаточно привлекательным.

Этой ситуацией намерен воспользоваться мадридский “Реал”, который с прицелом на будущее уже начал искать варианты для увеличения зарплатной ведомости, чтобы войти в рамки финансового фейр-плей. По последним данным, чтобы оформить дорогостоящий трансфер Мбаппе “королевский клуб” выставит на трансфер Гарета Бейла и Хамеса Родригеса.

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Тэги: Килиан МбаппеПСЖРеал
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