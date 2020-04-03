Срна сдал отрицательный тест на коронавирус

Легенда донецкого “Шахтера” Дарио Срна, который сейчас работает ассистентом главного тренера команды, прошел тест на коронавирус.

В рамках программы Рината Ахметова и “Шахтера” по противодействую распространения и борьбы с коронавирусом, было приобретено 300 000 тестов. Первый тест из партии было проверенно на экс-капитане “Шахтера”. Проверка не обнаружила опасное заболевание в экс-футболиста.

Напомним, Ринат Ахметов и “Шахтер” являются одними из самых активных в плане борьбы с коронавирусом, на борьбу с COVID-19 самый состоятельный человек Украины выделил 300 миллионов евро.