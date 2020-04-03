Пятница, 3 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСрна сдал отрицательный тест на коронавирус
Футбол

Срна сдал отрицательный тест на коронавирус

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Дарио Срна

Легенда донецкого “Шахтера” Дарио Срна, который сейчас работает ассистентом главного тренера команды, прошел тест на коронавирус.

В рамках программы Рината Ахметова и “Шахтера” по противодействую распространения и борьбы с коронавирусом, было приобретено 300 000 тестов. Первый тест из партии было проверенно на экс-капитане “Шахтера”. Проверка не обнаружила опасное заболевание в экс-футболиста.

Напомним, Ринат Ахметов и “Шахтер” являются одними из самых активных в плане борьбы с коронавирусом, на борьбу с COVID-19 самый состоятельный человек Украины выделил 300 миллионов евро.

загрузка...
Тэги: Дарио СрнакоронавирусРинат АхметовШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

12 − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Эдуард Соболь
Соболь нашел плюсы в переносе чемпионата Европы

Гойо Бенито
Легендарный защитник Реала умер от коронавируса

Эредивизия
Чемпионат Нидерландов завершат досрочно?

Мбаппе
Шансы Реала подписать Мбаппе увеличиваются?

Тете
Тоттенхэм и Лестер интересовались диамантом Шахтера

Закрыть