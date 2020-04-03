Тоттенхэм и Лестер интересовались диамантом Шахтера

Один из самых востребованных игроков донецкого “Шахтера” Тете пользуется большим спросом на рынке трансферов.

Помимо римской “Ромы” и мюнхенской “Баварии”, об интересе которых сообщалось неоднократно, имеют планы на бразильского таланта “горняков” и клубы чемпионата Англии, о чем сообщил агент Тете Пабло Буэно.

«Есть много клубов, которые хотят купить. В предыдущем окне мы получили немало предложений, в том числе от «Тоттенхэма» и «Лестера», и мы предполагаем, что они снова будут у нас этим летом».

Напомним, “Шахтер” оценивает юного полузащитника в 50 миллионов евро. Нынешний сезон второй для игрока в составе донецкого клуба.