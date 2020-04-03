Пятница, 3 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТоттенхэм и Лестер интересовались диамантом Шахтера
Футбол

Тоттенхэм и Лестер интересовались диамантом Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Тете

Один из самых востребованных игроков донецкого “Шахтера” Тете пользуется большим спросом на рынке трансферов.

Помимо римской “Ромы” и мюнхенской “Баварии”, об интересе которых сообщалось неоднократно, имеют планы на бразильского таланта “горняков” и клубы чемпионата Англии, о чем сообщил агент Тете Пабло Буэно.

«Есть много клубов, которые хотят купить. В предыдущем окне мы получили немало предложений, в том числе от «Тоттенхэма» и «Лестера», и мы предполагаем, что они снова будут у нас этим летом».

Напомним, “Шахтер” оценивает юного полузащитника в 50 миллионов евро. Нынешний сезон второй для игрока в составе донецкого клуба.

загрузка...
Тэги: ЛестерТетеТоттенхэмШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 + тринадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Алессио Романьоли
Лацио попытается подписать Алессио Романьоли

Бразильский клуб хочет “бросить” “Динамо” на деньги

Левен Кюрзава
Севилья заинтересовалась защитником ПСЖ

Тин Кумпейнерс
Звезда АЗ летом может перебраться в Милан

Александр Алиев
Алиев рассказал, сколько он зарабатывает в месяц

Закрыть