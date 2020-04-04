Суббота, 4 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАгробизнес присоединился к клубам, которые помогают бороться с распространением COVID-19
Футбол

Агробизнес присоединился к клубам, которые помогают бороться с распространением COVID-19

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Олег Собуцкий

Волочиский “Агробизнес”, который является одним из лидеров Первой лиги чемпионата Украины, не остался в стороне в разгар эпидемии коронавируса в стране.

По словам почетного президента клуба Олега Собуцкого, клуб приобрел для Хмельницкой и Тернопольской области по одному аппарату ШВЛ. Также благодаря “Агробизнесу” врачи обеих областей получили электронные термометры, маски и защитные костюмы.

Напомним, по состоянию на сегодня, коронавирус был обнаружен в почти 1100 человек в Украине, в мире и вовсе количество зараженных превысило миллион. Тернопольская область является одним из эпицентров распространения вируса.

загрузка...
Тэги: АгробизнескоронавирусОлег Собуцкий
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать − 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Веллингтон Нем
Веллингтон Нем был в шаге от перехода в Куритибу

Гарет Бейл
Эвертон готовит два сумасшедших трансфера

Алексей Гуцуляк
Стало известно, сколько Карпаты заработали на трансфере Гуцуляка

Суркис – о претензии к игрокам “Динамо” на карантине

Усман Дембеле
Барселона не планирует продавать Усмана Дембеле

Закрыть