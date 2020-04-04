Агробизнес присоединился к клубам, которые помогают бороться с распространением COVID-19

Волочиский “Агробизнес”, который является одним из лидеров Первой лиги чемпионата Украины, не остался в стороне в разгар эпидемии коронавируса в стране.

По словам почетного президента клуба Олега Собуцкого, клуб приобрел для Хмельницкой и Тернопольской области по одному аппарату ШВЛ. Также благодаря “Агробизнесу” врачи обеих областей получили электронные термометры, маски и защитные костюмы.

Напомним, по состоянию на сегодня, коронавирус был обнаружен в почти 1100 человек в Украине, в мире и вовсе количество зараженных превысило миллион. Тернопольская область является одним из эпицентров распространения вируса.