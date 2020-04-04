Барселона не планирует продавать Усмана Дембеле

Несмотря на плохую статистику по сезону полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле, каталонская “Барселона” не спешит расставаться со своим талантом.

Как сообщает Mundo Deportivo, тренерский штаб “сине-гранатовых” все ещё рассчитывает на вингера и видит в нем усиление с прицелом на следующий сезон. Единственной причиной продажи игрока могут стать лишь возможные финансовые трудности, которые могут постигнуть каталонский гранд в связи с карантином из-за коронавируса.

В нынешнем сезоне на счету Усмана Дембеле лишь пять матчей в чемпионате Испании и один забитый гол. Ранее сообщалось, что “Барселона” может обменять игрока на Неймара.