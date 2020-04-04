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Барселона не планирует продавать Усмана Дембеле

Андрей ОгородникНет комментариев
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Усман Дембеле

Несмотря на плохую статистику по сезону полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле, каталонская “Барселона” не спешит расставаться со своим талантом.

Как сообщает Mundo Deportivo, тренерский штаб “сине-гранатовых” все ещё рассчитывает на вингера и видит в нем усиление с прицелом на следующий сезон. Единственной причиной продажи игрока могут стать лишь возможные финансовые трудности, которые могут постигнуть каталонский гранд в связи с карантином из-за коронавируса.

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В нынешнем сезоне на счету Усмана Дембеле лишь пять матчей в чемпионате Испании и один забитый гол. Ранее сообщалось, что “Барселона” может обменять игрока на Неймара.

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Тэги: БарселонаПСЖУсман Дембеле
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