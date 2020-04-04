Челси начало переговоры по переходу Коутиньо

Полузащитник каталонской “Барселоны” Коутиньо в скором времени сменит клубную прописку.

По информации британской прессы, лондонский “Челси” начал переговоры по переходу бразильского полузащитника. “Барселона” не заинтересована в услугах игрока и готова продать его за 80 миллионов евро. В свое время каталонский гранд заплатил за игрока “Ливерпулю” 145 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Коутиньо выступал на правах аренды за “Баварию”. Несмотря на то, что в 32 матчах бразилец забил девять голов и сделал восемь результативных передач, руководство мюнхенского гранда не станет активировать опцию выкупа игрока.