Дуглас рассказал, сколько задолжал ему Днепр

Бывший защитник днепровского «Днепра» Дуглас сообщил, что украинская команда ему все еще должна часть заработной платы, передает Tribuna.com.

По его словам, иностранцы пытались найти какие-то решения этой проблемы, но всегда сохраняли профессионализм, несмотря на трудности с получением зарплаты.

– За какой срок задолжали тебе?

– 6 месяцев и бонусы.

– Рассчитываешь ли ты получить эти деньги?

– Нет.

Напомним, бразилец защищал цвета украинского клуба с 2013 по 2016 год. За это время он провел 50 матчей, в которых отметился одним голом.