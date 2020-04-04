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Футбол

Дуглас рассказал, сколько задолжал ему Днепр

Сергей СумскойНет комментариев
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Бывший защитник днепровского «Днепра» Дуглас сообщил, что украинская команда ему все еще должна часть заработной платы, передает Tribuna.com.

По его словам, иностранцы пытались найти какие-то решения этой проблемы, но всегда сохраняли профессионализм, несмотря на трудности с получением зарплаты.

– За какой срок задолжали тебе?

– 6 месяцев и бонусы.

– Рассчитываешь ли ты получить эти деньги?

– Нет.

Напомним, бразилец защищал цвета украинского клуба с 2013 по 2016 год. За это время он провел 50 матчей, в которых отметился одним голом.

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Тэги: Днепр
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