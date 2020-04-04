Эвертон готовит два сумасшедших трансфера

Английский “Эвертон” во время летнего трансферного окна может стать одним из главных ньюсмейкеров.

Как сообщает Marca, мерсисайдский клуб планирует воспользоваться желанием мадридского “Реала” избавиться от двух дорогостоящих звезд своей команды Гарета Бейла и Хамеса Родригеса. Несмотря на высокую стоимость игроков, “Эвертон” готов пойти на траты, чтобы получить игроков в свой состав.

Сообщается, что инициатором приглашения выступает главный тренер “Наполи” Карло Анчелотти. Ранее сообщалось, что “Эвертон” летом попытается также заманить в свой состав Аркадиуша Милика из “Наполи”.