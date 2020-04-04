Суббота, 4 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЭвертон готовит два сумасшедших трансфера
Футбол

Эвертон готовит два сумасшедших трансфера

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Гарет Бейл

Английский “Эвертон” во время летнего трансферного окна может стать одним из главных ньюсмейкеров.

Как сообщает Marca, мерсисайдский клуб планирует воспользоваться желанием мадридского “Реала” избавиться от двух дорогостоящих звезд своей команды Гарета Бейла и Хамеса Родригеса. Несмотря на высокую стоимость игроков, “Эвертон” готов пойти на траты, чтобы получить игроков в свой состав.

Сообщается, что инициатором приглашения выступает главный тренер “Наполи” Карло Анчелотти. Ранее сообщалось, что “Эвертон” летом попытается также заманить в свой состав Аркадиуша Милика из “Наполи”.

загрузка...
Тэги: Гарет БейлХамес РодригесЭвертон
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 − 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Алексей Гуцуляк
Стало известно, сколько Карпаты заработали на трансфере Гуцуляка

Суркис – о претензии к игрокам “Динамо” на карантине

Усман Дембеле
Барселона не планирует продавать Усмана Дембеле

Ребров снова будет в “Динамо”, Тете выбирает между “Тоттенхэмом” и “Лестером”

Президент “Ингульца”: Павелко – не глупый человек, но его окружение крутит закулисные каламбуры

Закрыть