Ингулец не станет снижать заработную плату игрокам на момент карантина

Владелец и президент клуба Первой лиги “Ингульца” Александр Поворознюк принял решение оставить нынешние оклады игроков своего клуба на том же уровне, что и до объявления карантина.

Пока большинство клубов массово “срезают” заработную плату в связи с экономией, Поворознюк гарантировал своим игрокам выплатить всю зарплату.

Знаете, не хотел бы на эту тему вообще говорить. Вам, журналюгам, только что-то скажи, вы сразу начнете: «Поворознюк пиарится на этом». Не хотел бы на эту тему говорить.

Только скажу одно – да, такие обращения были, но сказал футболистам: «Если не выдам, что обещал, то буду не Поворознюком». А я хочу им остаться. Поэтому взял и выдал.

Напомним, “Ингулец” является одним из фаворитов борьбы за выход в украинскую Премьер лигу.