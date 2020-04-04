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Футбол

Ингулец не станет снижать заработную плату игрокам на момент карантина

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Поворознюк

Владелец и президент клуба Первой лиги “Ингульца” Александр Поворознюк принял решение оставить нынешние оклады игроков своего клуба на том же уровне, что и до объявления карантина.

Пока большинство клубов массово “срезают” заработную плату в связи с экономией, Поворознюк гарантировал своим игрокам выплатить всю зарплату.

Знаете, не хотел бы на эту тему вообще говорить. Вам, журналюгам, только что-то скажи, вы сразу начнете: «Поворознюк пиарится на этом». Не хотел бы на эту тему говорить. 

Только скажу одно – да, такие обращения были, но сказал футболистам: «Если не выдам, что обещал, то буду не Поворознюком». А я хочу им остаться. Поэтому взял и выдал.

Напомним, “Ингулец” является одним из фаворитов борьбы за выход в украинскую Премьер лигу.

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Тэги: Александр ПоворознюкИнгулецкоронавирус
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