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Милан нашел усиление в Шотландии?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кристофер Айер

В поисках усиления линии защиты итальянский “Милан” готов прибегнуть к услугам лидера обороны шотландского “Селтика” Кристофера Айера.

Как сообщает Calciomercato, 21-летний норвежский защитник является одним из трансферных приоритетов “россонери”. Серьезной преградой может стать сумма компенсации, “Слетик” оценивает своего защитника в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Кристофера Айера 28 матчей за “Селтик” и три забитых гола. Также футболист регулярно вызывается в состав национальной сборной Норвегии.

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Тэги: Кристофер АйерМиланСелтик
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