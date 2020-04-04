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Футбол

Президент “Ингульца”: Павелко – не глупый человек, но его окружение крутит закулисные каламбуры

Евгений НикитюкНет комментариев
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Президент “Ингульца” Александр Поворознюк поделился мыслями о том, как может завершиться текущий сезон. Сообщает сайт EURO.com.ua
 
“Мы живем в Украине, где от нас, даже президентов футбольных клубов, абсолютно ничего не зависит. Я хотел бы, чтобы это осталось на совести Андрея Павелко и его компании.
 
Андрей Васильевич – совсем не глупый человек, он знает, как правильно поступить и сделать. А вот с его окружением крутятся закулисные каламбуры, но придет время и он наведет порядок.
 
Мы будем исполнять такое решение, которое они примут. Остается только ждать “, – сказал Поворознюк.

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Источник: sportanalytic.com
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