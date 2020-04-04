Ребров снова будет в “Динамо”, Тете выбирает между “Тоттенхэмом” и “Лестером”

К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Хавбек донецкого “Шахтера” Тете уже летом может перебраться в более сильный чемпионат.

Об интересе к бразильцу со стороны европейских клубов рассказал его агент Пабло Буэно.

По его словам, главными претендентами на Тете является “Рома”, “Лестер” и “Тоттенхэм”.

Напомним, лишь 45% прав на игрока принадлежат “Шахтеру”, 15% прав остается за его бывшим клубом “Гремио”, а еще 40% прав владеет сам Тете и его агент.

***

Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков не исключает возвращение Сергея Реброва на тренерский мостик “Динамо”.

“Вернется Сергей Ребров в “Динамо”? Он, безусловно, легенда клуба как игрок. Ребров неплохо поработал в “Динамо”, хотя и остался несколько противоречивый осадок по поводу ряда трансферов.



Но у Реброва подкупают его неуемные амбиции, ведь он действительно хочет работать тренером и движется вперед. Тот факт, что он работал в Азии, а теперь – в Венгрии, тоже характеризует его с лучшей стороны, ведь Ребров приобретает опыт.



Как сложится ситуация с “Динамо”, думаю, вам сейчас никто толком не ответит, хотя я считаю, вариант с его возвращением, в том или ином качестве, вполне реальным”, – сказал Эксперт в эфире собственного ютуб-канала.

***

Киевское “Динамо” до сих пор не получил денег от “Коринтианса” за трансфер бразильского защитника Сідклея.

Бразильцы забраковали арендованного игрока и готовы вернуть его киевлянам досрочно.

Такой расклад конечно не устраивает украинский клуб, который намерен обращаться с иском в Фифа.

Напомним, 26-летний Сідклей перешел в годичную аренду в “Коринтианс” за 600 тыс. евро.

***

Украинский хавбек “Аталанты” Руслан Малиновский не перейдет в “Фиорентину”.

Слухи в прессе по поводу интереса “фиалок” до украинца прокомментировал агент игрока Вадим Шаблий.

“Переход в Фиорентину не входит в планы Руслана Малиновского,” – сказал Шаблий.

Напомним, ранее в СМИ была информация о том, что “Аталанта” готова продать Малиновского за 25 млн. евро.

***

Ассистент наставника “Шахтера” Дарио Срна назвал игроков “Динамо”, которые бы могли усилить “горняков”.

“В украинском чемпионате есть хорошие футболисты. Есть Миколенко, Цыганков, Шапаренко, Шепелев – это все игроки “Динамо”, но по качеству они могли бы усилить “Шахтер”.

Это – будущее украинского футбола и “Динамо”. Это – лучшие игроки киевского клуба, – сказал Срна в прямом эфире в інстаграмі “Шахтера”.