Роман Яремчук восстановился после травмы

Лидер атаки сборной Украины по футболу и бельгийского “Гента” Роман Яремчук, который последние два месяца пропустил из-за операции, готов к возвращению на футбольное поле.

По словам известного журналиста Игоря Цыганыка, если бы не приостановка чемпионатов на карантин, которая связана с коронавирусом, форвард сборной Украины уже работал бы в общей группе “Гента”.

«У Яремчука в «Генте» все в порядке, он уже практически полностью восстановился. Он ежедневно тренируется на базе клуба. Он прекрасно себя чувствует. Если бы сейчас была работа в общей группе, то он уже был бы там.

Яремчук на данном этапе готовится самостоятельно, как и другие. У них разработан свой график тренировок группами».