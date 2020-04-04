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Футбол

Срна хочет видеть в “Шахтере” четырех игроков “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ассистент наставника “Шахтера” Дарио Срна назвал игроков “Динамо”, которые бы могли усилить “горняков”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“В украинском чемпионате есть хорошие футболисты. Есть Миколенко, Цыганков, Шапаренко, Шепелев – это все игроки “Динамо”, но по качеству они могли бы усилить “Шахтер”.

Это – будущее украинского футбола и “Динамо”. Это – лучшие игроки киевского клуба, – сказал Срна в прямом эфире в інстаграмі “Шахтера”.

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Источник: sportanalytic.com
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