Срна: Шахтер был на хорошем ходу

Ассистент наставника донецкого «Шахтера» Дарио Срна отметил, что команда способна пройти дальше в ЛЕ, если турнир возобновят после карантина.

По его словам, в последних матчах футболисты показывали очень хорошую игру.

«Кстати, в Лиге Европы и Лиге чемпионов показывает на выезде игру лучше, чем дома. Мы ни разу не уступили в гостях. Жаль, что случился этот коронавирус, потому что «Шахтер» был на хорошем ходу», – приводит слова Срны официальный сайт «Горняков».

Также он расстроен, что не состоялась ответная игра против «Вольфсбурга».

Напомним, в первой выездной встрече «Шахтер» победил со счетом 2:1.