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Срна: Шахтер был на хорошем ходу

Сергей СумскойНет комментариев
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Ассистент наставника донецкого «Шахтера» Дарио Срна отметил, что команда способна пройти дальше в ЛЕ, если турнир возобновят после карантина.

По его словам, в последних матчах футболисты показывали очень хорошую игру.

«Кстати, в Лиге Европы и Лиге чемпионов показывает на выезде игру лучше, чем дома. Мы ни разу не уступили в гостях. Жаль, что случился этот коронавирус, потому что «Шахтер» был на хорошем ходу», – приводит слова Срны официальный сайт «Горняков».

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Также он расстроен, что не состоялась ответная игра против «Вольфсбурга».

Напомним, в первой выездной встрече «Шахтер» победил со счетом 2:1.

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Тэги: Дарио СрнаШахтер
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