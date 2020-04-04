Срна: Шахтер был на хорошем ходу

Ассистент наставника донецкого «Шахтера» Дарио Срна отметил, что команда способна пройти дальше в ЛЕ, если турнир возобновят после карантина.
По его словам, в последних матчах футболисты показывали очень хорошую игру.
«Кстати, в Лиге Европы и Лиге чемпионов показывает на выезде игру лучше, чем дома. Мы ни разу не уступили в гостях. Жаль, что случился этот коронавирус, потому что «Шахтер» был на хорошем ходу», – приводит слова Срны официальный сайт «Горняков».
Также он расстроен, что не состоялась ответная игра против «Вольфсбурга».
Напомним, в первой выездной встрече «Шахтер» победил со счетом 2:1.
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