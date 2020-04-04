Стало известно, сколько Карпаты заработали на трансфере Гуцуляка

Несмотря на критическую финансовую ситуацию с которой столкнулись “Карпаты” этой весной, клуб тем не менее остается одним из немногих, кто умеет зарабатывать на своих игроках.

Помимо трансфера Ди Франко в СК “Днепр-1”, прошлым межсезоньем клуб сумел неплохо подзаработать на трансфере своего воспитанника Алексей Гуцуляка в “Десну”. По информации Игоря Цыганыка, за переход своего лидера львовский клуб получил примерно 200-300 тысяч евро, благодаря чему команда собственно и существовала последние несколько месяцев.

Напомним, Алексей Гуцуляк подписал с “Десной” контракт сроком на три года. Согласно условиям соглашения, “Карпаты” получат процент от следующей перепродажи.