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Футбол

Стало известно, сколько Карпаты заработали на трансфере Гуцуляка

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Гуцуляк

Несмотря на критическую финансовую ситуацию с которой столкнулись “Карпаты” этой весной, клуб тем не менее остается одним из немногих, кто умеет зарабатывать на своих игроках.

Помимо трансфера Ди Франко в СК “Днепр-1”, прошлым межсезоньем клуб сумел неплохо подзаработать на трансфере своего воспитанника Алексей Гуцуляка в “Десну”. По информации Игоря Цыганыка, за переход своего лидера львовский клуб получил примерно 200-300 тысяч евро, благодаря чему команда собственно и существовала последние несколько месяцев.

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Напомним, Алексей Гуцуляк подписал с “Десной” контракт сроком на три года. Согласно условиям соглашения, “Карпаты” получат процент от следующей перепродажи.

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Тэги: Алексей ГуцулякДеснаКарпаты
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