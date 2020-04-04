Веллингтон Нем был в шаге от перехода в Куритибу

Полузащитник донецкого “Шахтера” Веллингтон Нем этой зимой мог вернуться в чемпионат Бразилии.

По словам президента бразильской “Куритибы” Самира Намюра, между их клубом и “Шахтером” была практически установлена договоренность по переходу Веллингтона Нема, но в связи с вспышкой коронавируса сделка не состоялась.

Напомним, последние полгода Веллингтон Нем отыграл в составе “Куритибы” на правах аренды, записав на свой счет двадцать матчей и один результативный удар. Сам игрок неоднократно заявлял о желании вернуться на родину.