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Футбол

Веллингтон Нем был в шаге от перехода в Куритибу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Веллингтон Нем

Полузащитник донецкого “Шахтера” Веллингтон Нем этой зимой мог вернуться в чемпионат Бразилии.

По словам президента бразильской “Куритибы” Самира Намюра, между их клубом и “Шахтером” была практически установлена договоренность по переходу Веллингтона Нема, но в связи с вспышкой коронавируса сделка не состоялась.

Напомним, последние полгода Веллингтон Нем отыграл в составе “Куритибы” на правах аренды, записав на свой счет двадцать матчей и один результативный удар. Сам игрок неоднократно заявлял о желании вернуться на родину.

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Тэги: Веллингтон НемКуритибаШахтер
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