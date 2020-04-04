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Футбол

Защитник “Шахтера”: Было бы хорошо завершить чемпионат

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник донецкого “Шахтера” Валерий Бондарь надеется, что чемпионат возобновится. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Каждые 2 дня с тренером по физподготовке проводятся такие відеозаняття. Сейчас я нахожусь в Харькове, занимаюсь дома. Есть рядом лес, там можно бегать. На выходных была видеоконференция, с нами общался главный тренер. Каштру рассказал о ближайших планах, сказал находиться дома

По поводу чемпионата мне сложно сказать конкретно. Видим, что происходит в мире и Украине, вирус все сильнее. Хорошо бы продолжить чемпионат, и даже, как сказал тренер, пусть без болельщиков, но мы бы завершили сезон”, – сказал Бондарь.

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Напомним, за пандемии коронавирус УАФ приостановила все футбольные соревнования в Украине на неопределенный срок.

Источник: sportanalytic.com
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