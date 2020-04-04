Зозуля отметился благородным поступком в Испании

Украинский форвард испанского клуба «Альбасете» Роман Зозуля подарил оборудование для одной из городских больниц общего профиля, передает Radio Marca Albacete CLM.

Форвард передал больнице специальную шарнирно-сочлененную кровать для отделения интенсивной терапии больницы Альбасете.

Отметим, Испания является одной из стран, которые больше всего страдают от пандемии коронавируса.

Напомним, по состоянию на 4 апреля в стране коронавирусом болеют более 117 тысяч человек, а умерли почти 11 тысяч человек.