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Футбол

Зозуля отметился благородным поступком в Испании

Сергей СумскойНет комментариев
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Украинский форвард испанского клуба «Альбасете» Роман Зозуля подарил оборудование для одной из городских больниц общего профиля, передает Radio Marca Albacete CLM.

Форвард передал больнице специальную шарнирно-сочлененную кровать для отделения интенсивной терапии больницы Альбасете.

Отметим, Испания является одной из стран, которые больше всего страдают от пандемии коронавируса.

Напомним, по состоянию на 4 апреля в стране коронавирусом болеют более 117 тысяч человек, а умерли почти 11 тысяч человек.

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Тэги: Роман Зозуля
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