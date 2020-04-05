Очередная осечка Шахтера Вернидуба в Беларуси

Не лучшим образом складывается старт карьеры украинского специалиста Юрия Вернидуба в чемпионате Беларуси.

После проигранного матча за Суперкубок страны, солигорский “Шахтер” невзрачно стартовал и в местном первенстве. В матче третьего тура подопечные Вернидуба не сумели обыграть середняк чемпионата “Неман”, так и не сумев распечатать ворота гостей.

Отметим, после трех туров солигорский “Шахтер” имеет в своем активе лишь четыре очка, команда лишь дважды забила и раз пропустила в свои ворота. В прошлом сезоне “горняки” финишировали на третьем месте в турнирной таблице, в нынешнем перед Вернидубом ставилась задача побороться за чемпионство.