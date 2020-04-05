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Футбол

Севилья нацелилась на вингера Ливерпуля

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джердан Шачири

Испанская “Севилья” намерена воспользоватся желанием английского “Ливерпуля” продать звезду сборной Швейцарии Джердана Шачири, который не выдерживает конкуренции в клубе.

По информации Blick, главным претендентом на Шачири является испанская “Севилья”, которая готова предложить игроку долгосрочный контракт. В ближайшее время андалузский клуб направит официальное предложение по трансферу швейцарца.

Отметим, в нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел в составе “Ливерпуля” лишь шесть матчей в чемпионате Англии и отличился одним результативным ударом, его контракт истекает через три года.

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Тэги: Джердан ШачириЛиверпульСевилья
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