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Клуб УПЛ планирует сборы во время карантина

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Колос” рассматривает возможность проведения сборов в селе Ковалевка. Сообщает сайт EURO.com.ua .

Об этом информирует журналист телеканалов “Футбол 1/2/3” Игорь Бурбас.

“У “Колоса” есть идея после Пасхи заехать командой в Ковалевку на коллективный карантин и на собственной базе провести двухнедельные сборы.

Но обязательное условие от владельца клуба – всем до одного сдать тест на коронавирус. Чтобы не занести в царское село никакой мерзости ” – написал Бурбас в твиттере.

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Напомним, согласно решению Кабмина карантин в Украине продлится до 24 апреля, однако его могут продлить.

Источник: sportanalytic.com
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