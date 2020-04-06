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Футбол

Реал выбирает между Лаутаро Мартинесом и Эрлингом Холандом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эрлинг Холанд

Мадридский “Реал” во время летнего трансферного окна намерен усилить линию нападения.

По информации испанского издания Marca, сейчас руководство клуба рассматривает два варианта, речь идет о форварде миланского “Интера” Лаутаро Мартинесе и восходящей звезда дортмундской “Боруссии” Эрлинге Холанде.

Сообщается, что президент “Реала” Флорентино Перес больше склоняется к кандидатуре норвежского таланта, но пока неизвестна реакция главного тренера Зинедина Зидана, который мечает заполучить в свой состав Килиана Мбаппе.

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Напомним, что интерес к Лаутаро Мартинесу приписывают каталонской “Барселоне”.

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Тэги: Лаутаро МартинесРеалЭрлинг Холанд
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