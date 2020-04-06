Реал выбирает между Лаутаро Мартинесом и Эрлингом Холандом

Мадридский “Реал” во время летнего трансферного окна намерен усилить линию нападения.

По информации испанского издания Marca, сейчас руководство клуба рассматривает два варианта, речь идет о форварде миланского “Интера” Лаутаро Мартинесе и восходящей звезда дортмундской “Боруссии” Эрлинге Холанде.

Сообщается, что президент “Реала” Флорентино Перес больше склоняется к кандидатуре норвежского таланта, но пока неизвестна реакция главного тренера Зинедина Зидана, который мечает заполучить в свой состав Килиана Мбаппе.

Напомним, что интерес к Лаутаро Мартинесу приписывают каталонской “Барселоне”.