Понедельник, 6 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСегодня Томас Гримм покинет должность президента УПЛ
Футбол

Сегодня Томас Гримм покинет должность президента УПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Томас Гримм

В понедельник 6 апреля президент украинской Премьер лиги Томас Гримм уйдет в отставку. Контракт, который два года назад подписал швейцарский функционер заканчивается сегодня.

Как сообщает SportArena, вместе с контрактом сегодня истекает срок разрешения на пребывание в Украине Томаса Гримма, который не был пролонгирован.

Напомним, сегодня должны были состоятся выборы президента УПЛ, но в связи с пандемией коронавируса они были перенесены на 27 апреля. На должность нового президента УПЛ претендуют два кандидата: Александр Шевченко и Михаил Метревели.

загрузка...
Тэги: Александр ШевченкоТомас ГриммУПЛ
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять + 12 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Кардаш: Сравнение с Аспрільєю меня не радовали

Мадридский Реал
Стал известно, сколько может потерять Реал, если не возобновится чемпионат Испании

“Аталанта” покупает звездного конкурента Малиновского

Морозюк: Гармаш потянул “Різеспор” на дно

Бывший лидер “Днепра” сравнил Маркевича и Рамоса

Закрыть