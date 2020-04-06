Сегодня Томас Гримм покинет должность президента УПЛ

В понедельник 6 апреля президент украинской Премьер лиги Томас Гримм уйдет в отставку. Контракт, который два года назад подписал швейцарский функционер заканчивается сегодня.

Как сообщает SportArena, вместе с контрактом сегодня истекает срок разрешения на пребывание в Украине Томаса Гримма, который не был пролонгирован.

Напомним, сегодня должны были состоятся выборы президента УПЛ, но в связи с пандемией коронавируса они были перенесены на 27 апреля. На должность нового президента УПЛ претендуют два кандидата: Александр Шевченко и Михаил Метревели.