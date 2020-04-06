Шахтер передал больницам Харьковской области 20 000 тестов на коронавирус

Донецкий “Шахтер” продолжает принимать активное участие в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщил генеральный директор клуба Сергея Палкин на своей странице в Фейсбук, сегодня клуб передал больницам Харьковской области 20 000 тестов, позволяющих определить коронавирус. В благотворительной акции принял участие также защитник “Шахтера” Виталий Бондарь.

Напомним, ранее сообщалось, что в планах “Шахтера” приобретение 300 000 тестов на коронавирус, для борьбы с опасным вирусом владелец клуба Ринат Ахметов выделил 300 миллионов евро.