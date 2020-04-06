Стал известно, сколько может потерять Реал, если не возобновится чемпионат Испании

Приостановление футбольных чемпионатов серьезно ударило по сильнейшим клубам Европы.

В числе клубов, которые могут ощутить большие финансовые потери оказался мадридский “Реал”. Испанская пресса подсчитала, если не возобновится чемпионат Испании, самый титулованный клуб планеты может потерять 70 миллионов евро, в эту сумму входят доходы от продажи билетов, прав на трансляцию, а также от выручки за посещение музея.

Напомним, в связи с карантином, большинство клубов Европы перешли на режим суровой экономии, а каталонская “Барселона” и вовсе снизила заработную плату своим игрокам на 70%.