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Футбол

Стал известно, сколько может потерять Реал, если не возобновится чемпионат Испании

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мадридский Реал

Приостановление футбольных чемпионатов серьезно ударило по сильнейшим клубам Европы.

В числе клубов, которые могут ощутить большие финансовые потери оказался мадридский “Реал”. Испанская пресса подсчитала, если не возобновится чемпионат Испании, самый титулованный клуб планеты может потерять 70 миллионов евро, в эту сумму входят доходы от продажи билетов, прав на трансляцию, а также от выручки за посещение музея.

Напомним, в связи с карантином, большинство клубов Европы перешли на режим суровой экономии, а каталонская “Барселона” и вовсе снизила заработную плату своим игрокам на 70%.

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Тэги: БарселонакоронавирусРеал
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