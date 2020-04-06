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Футбол

УПЛ осталась без президента

Евгений НикитюкНет комментариев
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Премьер-лига потеряла своего руководителя. Сообщает сайт EURO.com.ua

Дело в том, что 6 апреля истек срок полномочий уже де юре уже экс-шефа лиги, который ранее заявлял, что не намерен баллотироваться на второй срок.

О своей отставке швейцарец объявит во время заключительной видеоконференции с Дирекцией УПЛ, которая и будет выполнять руководящие функции до избрания нового президента.

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Добавим, выборы президента УПЛ запланированы на 27 апреля.

Источник: sportanalytic.com
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