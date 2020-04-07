Ещё один экс-игрок Шахтера может перейти в Манчестер Сити

Достаточно неплохая компания экс-игроков донецкого “Шахтера” может собраться в английском “Манчестер Сити”.

Помимо Фернандиньо и Александра Зинченко, которые сейчас выступают в составе английского гранда, в следующем сезоне состав команды может пополнить также экс-вингер “горняков” Дуглас Коста, который сейчас выступает в составе туринского “Ювентуса”.

По информации Corriere dello Sport, инициатором приглашения бразильца выступает Хосеп Гвардиола, который знает игрока по работе в “Баварии”.

Отметим, что ранее в “Манчестер Сити” успел засветиться также экс-игрок “Шахтера” Элано и экс-полузащитник донецкого “Металлурга” Яя Туре.